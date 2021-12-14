2,3 тысячи самосвалов со снегом вывезли из Петербурга за сутки

Почти 700 тысяч кубов снега вывезли из Петербурга с начала зимы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Зима в Санкт-Петербурге началась с очень сильных снегопадов. На данный момент с начала сезона из города было вывезено почти 700 тысяч кубометров снега. Таких показателей зимой прошлого года в городе достигли лишь по второй половине февраля. Об этом 14 декабря 2021 года рассказали в комитете по благоустройству Северной столицы.

- В понедельник в Петербурге прошел снегопад, на дороги выпало порядка восьми сантиметров снега. За прошлые сутки петербургские дороги были избавлены от 47,4 тысяч кубометров снега, а это примерно 2,3 тысячи полных самосвалов, - рассказали в комитете.

А 14 декабря в городе уже началась оттепель. При этом, синоптики предупреждают, что в Петербурге усилится ветер до 12-16 метров в секунду. Это может стать причиной сильного гололеда.

На данный момент улицы города убирают 1,2 тысяча дворников и 1 тысяча спецтехники.