Жителей Петербурга предупредили об опасности падения наледи с крыш

Жителей Петербурга предупредили об опасностях во время зимы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В следственном комитете Санкт-Петербурга предупредили местных жителей об опасности во время зимы. Так, 13 декабря 2021 года в городе уже появились первые жертвы - женщина и мужчина на которых упали глыбы льда в центре города. По первому случаю уже возбуждено уголовное дело и проводится проверка.

- В связи с наступлением холодного времени года возрастает риск травмирования граждан, в том числе детей, во время гололеда, в результате падения на них снега и льда с крыш зданий, провала под лед при выходе на замершую поверхность водных объектов, - отметили в комитете.

Кроме того, повышается опасность возникновения пожаров из-за использования неисправных нагревательных приборов и других нарушений правил пожарной безопасности при отоплении помещений.

В следственном комитете рекомендовали управляющим компаниям принять меры для своевременной очистки крыш.