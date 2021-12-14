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Общество14 декабря 2021 9:55

Причиной столпотворения на остановке у метро «Купчино» стала аварийная фура, перекрывшая дорогу в Шушары

Людям советуют ездить на электричках
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Проблему пробки в Шушарах просто так не решить.

Проблему пробки в Шушарах просто так не решить.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Комитете по транспорту Петербурга рассказали о причинах вчерашнего столпотворения на автобусной остановке у метро «Купчино». Десятки пассажиров не могли уехать домой в Шушары. Очередь из желающих сесть на автобус или маршрутку растянулась на сотню метров.

- Вчера это было связано с ДТП, фура проезд частично перекрыла. Но в целом да, дорога там узкая. Это комплексная проблема, а не только работа Комитета по транспорту. Там еще есть электрички, которые отдельно ходят (до Пушкина – прим. ред.), - сообщили «КП-Петербург» в комитете.

В прошлые разы, когда на Московском шоссе собрались многочасовые пробки, часть автобусных маршрутов была пущена в объезд через Софийскую улицу, но такая возможность есть не всегда. И это не решает проблемы транспортной доступности для жителей ближних Шушар, которые зажаты между КАДом, Московским шоссе и Витебским проспектом. Причем выезд из микрорайона фактически только один

- Дорога там одна, отводить транспорт некуда. Сколько его ни пусти, он встанет в пробку, -= отмечают в Комитете по транспорту.