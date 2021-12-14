Пропавший пес в Петербурге попросил прохожих отвести его домой

В Петербурге потерявшийся пес попросил прохожих отвести его домой Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге местные жители помогли заблудившемуся псу вернуться домой. Только собака оказалась умная и сама попросила отвести ее к хозяину. Вечером 13 декабря 2021 года девушка по имени Анастасия заметила "потеряшку" у дома 26 по проспекту Пархоменко.

- Бегает пес с синим, светящимся ошейником. Явно потерялся совсем недавно. Чужих боится, убегает, - рассказала девушка.

В беде Анастасия пса не бросила, а стала ходить за ним по пятам, а также разместила объявление в интернете, вдруг кто-то ищет малыша. Но через некоторое время рассказала, что собака сама ее повела к нужному дому.

- Пес сам смог привести домой, мы ему только помогли перейти дорогу, - радостно сообщила Анастасия.

Она рассказала, что около часа собака бегала вокруг дома, нюхала следы, а после сориентировалась и повела прямиком к своему дому. Оказалось, что хозяин "потеряшки", дедушка, который, по всей видимости, не смог догнать собаку, когда та испугалась звуков салюта. Теперь хвостатый воссоединился со своим хозяином.