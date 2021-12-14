Кафе и рестораны закрывались в Петербурге вдвое реже, чем год назад

Сектор стрит-ритейла постепенно восстанавливается после пандемии. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сектор стрит-ритейла, то есть торгового или ресторанного бизнеса, расположенного на первых этажах зданий, начал выходить из кризиса, вызванного пандемией. По сравнению с 2020 годом, в городе открылось на 26% больше заведений. А закрылись почти вдвое меньше.

- За 2021 год было открыто 269 кафе и ресторанов. Этому поспособствовало увеличение туристического потока, особенно в летний сезон, - пишут «Невские новости» со ссылкой на данные аналитиков компании Knight Frank St Petersburg.

Если брать данные по закрытиям бизнеса, то за нынешний год прекратили деятельность 205 заведений общественного питания. Это почти вдвое меньше, чем в 202-м, когда закрылось 387 кафе и ресторанов.

Впрочем, до уровня допандемийного 2019 года рост отрасли пока не дотягивает. Число пустующих торговых площадей в городе снижается, но и свободных мест в центре еще хватает.