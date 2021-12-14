Уголовное дело возбудили после ДТП с четырьмя погибшими в Гатчинском районе Ленобласти

Возбуждено уголовное дело по факту смертельной аварии в Гатчинском районе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция в Ленинградской области возбудила уголовное дело после смертельной аварии, произошедшей в Гатчинском районе. Около восьми часов утра 13 декабря 2021 года на 42 километре трассы Санкт-Петербург - Псков "лоб в лоб" столкнулись автомобиль "Лексус" и "Хендай Крета".

- 34-летний мужчина за рулем "Лексуса", ехавший в сторону Пскова, в какой-то момент выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Хендай", за рулем которого находится 68-летний водитель, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

В итоге водитель "Хендай" скончался на месте. Также погибли сразу же два пассажира "Лексуса" мужчины 48 и 27 лет. 49-летнюю пассажирку "Лексуса" госпитализировали в больницу, но там от полученных травм она скончалась. Выжил только водитель иномарки. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.