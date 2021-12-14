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Происшествия14 декабря 2021 10:57

Женщина погибла, попав под товарный поезд в Ленобласти

Трагедия произошла у станции Ижора
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Женщина погибла под колесами поезда у станции Ижора.

Женщина погибла под колесами поезда у станции Ижора.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Транспортная полиция начала проверку по факту трагической гибели 62-летней женщины, которая попала под грузовой поезд неподалеку от станции Ижора. Пенсионерка решила перебежать через ж/д переезд, увидев приближающийся состав, но не успела. Все произошло около 8:30 утра 13 декабря.

- В момент торможения грузового поезда пожилая женщина поскользнулась и упала между путями, - сообщает пресс-служба Северо-западного Управления на транспорте МВД России.

Машинист попытался остановить многотонный состав, но избежать наезда не удалось. От полученных травм женщина скончалась на месте, так и не придя в сознание.

Известно, что погибшей оказалась уроженка Ленинграда. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.