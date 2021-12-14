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Происшествия14 декабря 2021 11:06

Проверка началась после падения наледи на мужчину в центре Петербурга

Администрация Центрального района собирается помогать пострадавшему
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге началась проверка после падения глыбы льда на мужчину в центре города

В Петербурге началась проверка после падения глыбы льда на мужчину в центре города

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга начала служебную проверку после того, как на 60-летнего мужчину упала наледь с крыши. Инцидент произошел вечером 13 декабря 2021 года во дворе дома 21/4 по 3-й Советской улице.

- В настоящее время мужчина госпитализирован в Мариинскую больницу. Установлено взаимодействие с главным врачом больницы, а также с близкими пострадавшего для дальнейшего оказания всесторонней медицинской и социальной помощи администрацией Центрального района, - заявили в администрации Центрального района.

На данный момент проводится проверка. Ситуация находится на контроле исполняющей обязанности главы администрации района Елены Федоровой.

Напомним, что накануне также пострадала женщина на набережной реки Мойки. Ей также на голову упала наледь. Сейчас она находится в коме.