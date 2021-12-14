В голову 10-летнего ребенка на детской площадке в Петербурге бросили молоток

По словам мальчика, молоток в него прилетел случайно Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

13 декабря в Детскую городскую больницу №1 поступил 10-летний мальчик. Он направился за помощью к врачам прямиком с детской площадки. Во время прогулки ребенок получил серьезную травму - медики диагностировали у него сотрясение головного мозга.

- Я в то время на работе была, но потом уже сын мне рассказал, что на площадке с ним был мальчик лет тринадцати. Подросток вышел на улицу с молотком и, как мне сказал сын, долбил там ледяные фигуры. Потом этот молоток прилетел с моего ребенка. Как он сказал, это вышло случайно, но в таком возрасте уже пора думать над тем, что ты делаешь, - рассказала "КП-Петербург" мама пострадавшего мальчика.

Сейчас ребенок находится в больнице и, по словам мамы, чувствует себя хорошо. Теперь на его лбу останется шрам от ранения.