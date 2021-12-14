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Общество14 декабря 2021 11:24

С Гатчинского дворца начали снимать леса после реставрации

Планируется, что полностью работы будут завершены в 2022 году
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Строительные леса начали снимать с Гатчинского дворца после реставрации / Фото: Гатчинский дворец

Строительные леса начали снимать с Гатчинского дворца после реставрации / Фото: Гатчинский дворец

Постепенно реставрация Гатчинского дворца в Ленинградской области подходит к завершению. В понедельник, 13 декабря 2021 года, рабочие начали снимать леса в одной из стен здания после реставрации фасада. Об этом рассказали в пресс-службе музея.

- Постепенно убирает леса с фасада дворца, - радостно сообщили в пресс-службе.

Работы по реставрации интерьеров и фасадов Гатчинского дворца ведутся уже с 2015 года. Только за пять лет на это из бюджета Петербурга было выделено более 874 миллионов рублей. Особенность фасадов дворца в том, что они облицованы пудостским и гатчинским доломитами. Плиты из натурального камня скрывают кирпичные стены.

Так, одни из последних работы проходили по восстановлению окон и дверей фасадов Западного и Восточного полуциркулей. На это было выделено более 19,8 миллионов рублей.