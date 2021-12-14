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Происшествия14 декабря 2021 11:29

Суд арестовал жителя Колпино, выкинувшего украинца из окна 12 этажа

В отношении 19-летнего сантехника ЖЭКа заведено дело об убийстве
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Суд отправил в СИТЗО сантехника, выкинувшего украинца из окна.

Суд отправил в СИТЗО сантехника, выкинувшего украинца из окна.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Колпинский районный суд Петербурга отправил под арест 19-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве 46-летнего уроженца Луганской области Украины. Тело последнего было найдено под окнами многоэтажки.

- 12 декабря не позднее 22:15, находясь в коридоре квартиры дома по улице Металлургов, обвиняемый, в ходе конфликта, нанес несколько ударов А. Удары наносились со значительной силой, так, что А. выбил стекло спиной и упал с высоты 12 этажа на землю, где и был обнаружен его труп, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Следователи отдельно отметили, что подозреваемый первую помощь пострадавшему не оказал, скорую не вызвал и с места ЧП скрылся. Сам обвиняемый мужчина, работающий сантехником ЖЭКа, вину не признал и просил не отправлять его в СИЗО. Но суд встал на сторону следствия.

По показаниям соседей, конфликт произошел из-за женщины. Теперь молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы.