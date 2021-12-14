Петербург будет обрабатывать 100 процентов отходов к 2024 году

Северная столица планирует начать полностью перерабатывать все коммунальные отходы до 2024 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Северная столица планирует начать полностью перерабатывать все коммунальные отходы до 2024 года. Правда, конкретика пока есть только по Волхонке - там первую очередь запустят уже в следующем году. По остальным четырем адресам окончательное решение примут после исследовательских работ.

- Мы стремимся к тому, чтобы все предприятия заработали к 2024 году, и городу удалось бы выйти на 100-процентную переработку, - рассказала генеральный директор АО "Невский экологический оператор" Екатерина Горшкова.

Кроме Волхонского шоссе предприятия также планируют разместить в поселке Левашово, а также вблизи карьеров "Брандовка", "Островский" и "Дубровка".

Ранее в пресс-службе НЭО отмечали, что на полную мощность заводы должны выйти до 2030 года, но так как ЛО запрещает полигоны они будут стремиться к 2024 году.