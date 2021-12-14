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Звезды14 декабря 2021 12:10

Павильон для лам в Александровском парке взял под охрану КГИОП

Сейчас объект находится в процессе восстановления из руин
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Ламский павильон, разрушенный в войну, взят под охрану как памятник. Фото: tzar.ru

Ламский павильон, разрушенный в войну, взят под охрану как памятник. Фото: tzar.ru

Комитет по использованию и охране памятников Петербурга выпустил охранное распоряжение на Павильон для лам, расположенный в Александровском парке Пушкина. Историческая постройка ныне находится в состоянии, близком к руинам и закрыта лесами для реставрации.

- Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Павильон для лам, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Александровский парк, литера Н, - говорится в постановлении, опубликованном на сайте Смольного.

Справка «КП»:

Павильон для лам (Ламский павильон) был построен архитектором Менеласом в 1820–1822 годах для содержания, собственно, лам, подаренных императору Александру I и присланных из Южной Америки. В комплексе построек были манеж, стояла для животных и квартиры обслуживающего персонала.

Павильон был кирпичным и выделялся башней с зубцами.

В войну здание было почти разрушено и долгое время стояло в состоянии руин. С 2008 года начато постепенное восстановление павильона, сейчас он закрыл лесами и пленкой.