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Происшествия14 декабря 2021 12:15

Двух мужчин задержали за жестокое убийство и поджог в Петербурге

Один зарезал мужчину, второй задушил женщину, после чего они сожгли тела
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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В Санкт-Петербурге двум мужчинам предъявлено обвинение в совершении убийства

В Санкт-Петербурге двум мужчинам предъявлено обвинение в совершении убийства

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге сотрудники следственного комитета задержали двух мужчин, которые убили двух человек и устроили поджог, чтобы скрыть преступление. Об этом в комитете рассказали 14 декабря 2021 года.

- 11 декабря после пожара в заброшенном доме на улице Константина Заслонова были обнаружены тела мужчины и женщины. Не смотря на то, что данное преступление было совершено в условиях неочевидности, в результате грамотно спланированных следственных действий были установлены и задержаны двое мужчин, - рассказали в комитете.

Выяснилось, что в тот день между ними возникла ссора. Один из обвиняемых зарезал мужчину, а другой задушил женщину шарфом. После этого они с помощью жидкости для розжига и углей подожгли помещение и скрылись.

В настоящее время решается вопрос об аресте обвиняемых. Расследование уголовного дела продолжается.