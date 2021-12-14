Незаконную уличную торговлю убрали у пяти станций метро в Петербурге

Территории у пяти станций метро освободили от незаконной уличной торговли в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге прошли очередные рейды по ликвидации незаконной уличной торговли. На этот раз проверки прошли в Невском, Калининском и Московском районах. Были очищены территории у пяти станций метро. Об этом 14 декабря 2021 года рассказали в Смольном.

- В Петербурге недопустима стихийная торговля на улицах в нарушение санитарно-эпидемических требований, правил землепользования и благоустройства, без отчисления налогов и социальных выплат работникам. Она наносит значительный урон честному бизнесу, - заявил губернатор Александр Беглов.

Так, уличных торговцев прогнали от метро "Гражданский проспект", "Ломоносовская", "Академическая", "Проспект Большевиков" и "Звездная". Везде были лавки с овощами, мясом, рыбой и медом.

Губернатор отметил, что те, кто не хочет платить налоги и работать официально, будет платить штрафы.