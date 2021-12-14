Морозы вернутся в Петербург после оттепели

На следующей неделе в Петербурге снова подморозит. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители и гости Петербурга все же имеют шансы встретить наступление Нового года со снегом. Предварительный прогноз метеорологов дает похолодание на конец декабря. Морозы придут после нынешней слякотной недели.

- Декабрьская погода преподнесет к Новому году свои сюрпризы: после временной оттепели в регион вернутся зимние морозы,- пишет сайт spbdnevnik.ru со ссылкой на данные метеоцентра «Фобос».

Похолодание обещают уже со следующего понедельника. В ночь подморозит до -9, а днем будет – около – 2. Но уже во вторник термометры покажут -13…-15 в течение суток.

До конца следующей недели температура будет отрицательной, в отдельные дни до -13 градусов. По ночам еще холоднее. Обещан и снег, но не слишком интенсивной.

Впрочем, такие долгосрочные прогнозы имеют не слишком высокую вероятность. А загадывать про новогоднюю ночь пока точно рано.