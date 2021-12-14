Лоукостер Wizz Air с 15 декабря запускает рейсы из Петербурга в Софию

Прямые рейсы в Софию открываются из Петербурга с 15 декабря. Фото: Олег ЗОЛОТО

Авиакомпания-лоукостер Wizz Air с 15 декабря запускает прямые рейсы из Петербурга в столицу Болгарии Софию. Кроме возобновления сообщения после трехлетнего перерыва, это направление еще станет первым, которое будет открыто в рамках «седьмой степени свободы» открытого неба.

- В январе 2020 года в Пулково был введен в действие режим снятия ограничений по седьмой степени свободы воздуха для полетов иностранных авиакомпаний в Петербург сроком на 5 лет. Это решение позволит увеличить число рейсов через петербургский аэропорт, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

В перспективе, Петербург может стать хабом, то есть узловым портом для иностранных компаний, которые смогут совершать полеты в третьи страны, то есть не в страну базирования перевозчика. Это должно повысить конкуренцию и снизить цены. Минтранс России уже утвердил 30 стран для полетов из Петербурга.

Что касается рейсов в Софию, то они будут выполняться дважды в неделю: по средам и субботам. Но отмены карантинных ограничений для туристов это не означает.