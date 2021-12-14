Дополнительный поезд из Петербурга в Псков пустят в канун Нового года

В канун Нового года Санкт-Петербург и Псков свяжет дополнительный поезд Фото: Олег ЗОЛОТО

В канун Нового года из Санкт-Петербурга в Псков запустят дополнительный поезд. Это сделано для того, чтобы все желающие успели уехать встречать праздник в другом городе. Об этом 13 декабря рассказали в пресс-службе "ОЖД".

- 31 декабря поезд №223 отправится из Петербурга в Псков в 14:16 часов с Московского вокзала. В пункт назначения он прибудет в 19:48 часов. Время в пути составит 5,5 часов, - рассказал перевозчик.

По пути поезд сделает три остановки в Луге, Плюссе и Струги Красные. Поезд будет состоять из сидячих, плацкартных и купейных вагонов. Также будет вагон со специальным купе для маломобильных пассажиров, оборудованный биотуалетами и кондиционером.

Билеты на поезд уже продаются. Их можно приобрести в железнодорожных кассах или на сайте "РЖД".