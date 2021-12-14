МЧС предупреждает про сильный мокрый снег в Ленобласти

Снег и гололед обещают в Ленобласти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главное управление МЧС по Ленинградской области предупреждает об ухудшении погоды. В ближайшие три дня в регионе ожидается мокрый снег, туман и гололед. Причем снегопады будут сильными.

- Вечером 14 декабря и ночью 15 декабря местами ожидается сильный снег, мокрый снег. 15 декабря местами пройдет мокрый снег, в отдельных районах сильный, с налипанием. На дорогах гололедица, снежный накат, - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

В ночь на 16 декабря в Ленобласти будет туманно, также пройдет мокрый снег. Водителям грозит гололед. Не изменится погода и 17 числа, когда снегопад накроет всю территорию области.

Автомобилистов предупреждают об опасности возникновения ДТП и просят соблюдать осторожность.