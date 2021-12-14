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Происшествия14 декабря 2021 13:37

Попытку заказного убийства расследовали в Петербурге

"Наемником" выступил сотрудник полиции
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела о приготовлении к убийству по найму

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела о приготовлении к убийству по найму

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге завершили расследование уголовного дела о попытке заказного убийства. Об этом 14 декабря 2021 года рассказали в следственном комитете города. Виновным оказался местный житель, который захотел устранить своего знакомого, который вел процедуру его банкротства.

- По версии следствия, обвиняемый установил в машину своей потенциальной жертвы устройство для слежения. 28 января 2021 года на Никольской площади встретился с "наемным убийцей", в роли которого под прикрытием выступил сотрудник полиции, - рассказали в комитете.

Заказчик пообещал "наемнику" заплатить пять тысяч долларов. На следующий день он передал "киллеру" пистолет с глушителем и патроны. 2 февраля полицейский сообщил заказчику, что он якобы выполнил поручение, а 5 февраля, обвиняемого задержали.

Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем, уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения.