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Общество14 декабря 2021 13:52

Петербург полностью готов к мусорной реформе

В течение пяти лет в городе и области собираются запустить пять перерабатывающих заводов
Никита НЕСТЕРОВ
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В 2022 году в Петербурге запустят новую линию обработки твердых коммунальных отходов.

В 2022 году в Петербурге запустят новую линию обработки твердых коммунальных отходов.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С 1 января 2022 года в Петербурге окончательно реализуют мусорную реформу. В течение двух лет в городе и области запустят пять перерабатывающих заводов. При этом на первых порах единый экологический оператор сможет полноценно работать с уже существующий инфраструктурой.

- На текущий период мы задействуем те ресурсы, которые уже сейчас есть в распоряжении города и области. Параллельно с этим прорабатывается вопрос создания новых объектов для обращения с коммунальными отходами. Та инфраструктура, которая уже есть, полностью готова к работе экологического оператора, - рассказал заместитель председателя комитета по природопользованию Иван Казаков.

Чиновник напомнил, что в 2022 году в Петербурге запустят новую линию обработки твердых коммунальных отходов. Первая очередь завода на Волхонском шоссе сможет обрабатывать 200 000 тонн мусора ежегодно.