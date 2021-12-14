Петербург полностью готов к мусорной реформе

В 2022 году в Петербурге запустят новую линию обработки твердых коммунальных отходов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С 1 января 2022 года в Петербурге окончательно реализуют мусорную реформу. В течение двух лет в городе и области запустят пять перерабатывающих заводов. При этом на первых порах единый экологический оператор сможет полноценно работать с уже существующий инфраструктурой.

- На текущий период мы задействуем те ресурсы, которые уже сейчас есть в распоряжении города и области. Параллельно с этим прорабатывается вопрос создания новых объектов для обращения с коммунальными отходами. Та инфраструктура, которая уже есть, полностью готова к работе экологического оператора, - рассказал заместитель председателя комитета по природопользованию Иван Казаков.

Чиновник напомнил, что в 2022 году в Петербурге запустят новую линию обработки твердых коммунальных отходов. Первая очередь завода на Волхонском шоссе сможет обрабатывать 200 000 тонн мусора ежегодно.