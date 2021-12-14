Более 300 человек с коронавирусом госпитализировали в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург неожиданно оказался на первом месте по заболеванию коронавирусом. Однако в самом городе роста заражений нет, зато в Москве показатели резко упали. Что касается уровня госпитализаций, то тут в Северной столице тоже все стабильно. Об этом говорят данные Смольного на 14 декабря 2021 года.

- За минувшие сутки в больницы Петербурга поступили 311 пациентов. Еще 75 человек были выписаны, - рассказали в городской администрации.

На днях в Петербурге сократилось число больниц, которые принимают больных коронавирусом. На данный момент помощь зараженным оказывают в 17 больницах, где развернуто почти 7,5 тысяч коек. Из них заняты более 5,8 тысяч мест.

Среди тяжело больных пациентов, которые находятся в реанимации 557 человек. Еще 320 подключены к аппаратам для искусственной вентиляции легких. На амбулаторном лечении - более 26,6 тысяч горожан.