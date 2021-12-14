Гоночное топливо – в каждый автомобиль

Андрей Петухов помогает Владиславу справиться с управлением в виртуальной гонке. Фото: Анастасия ФОМИНЫХ

Скорость и будоражащий нервы адреналин – это привычные вещи для пилотов гоночных трасс. Но и обычным автолюбителям иногда хочется приобщиться к миру трасс и драйва. У автомобилистов от Санкт-Петербурга до Приморского края есть такая возможность – заправиться фирменным топливом Pulsar, которое в экстремальных условиях протестировал лидер Российской серии кольцевых гонок - команда LADA Sport ROSNEFT.

В Северо-Западном регионе собственные разработки Компании - фирменное топливо Pulsar-95 и гоночное моторное масло Rosneft Magnum Racing доступно автомобилистам на 105 автозаправочных комплексах «Роснефть» и «ПТК» в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях.

- В основе технологий производства премиальных топлив Pulsar - эффективная формула моющих компонентов, которая обеспечивает стабильность регулировок двигателя за счёт поддержания чистоты топливной системы в процессе длительной эксплуатации, – рассказал заместитель генерального директора по оптовым продажам и логистике ООО «РН-Северо-Запад» Андрей Кучеренко. – Премиальные топлива Pulsar производятся с применением высокотехнологичного оборудования и единых требований к качеству топлива во всех регионах присутствия. Эффективность фирменных топлив Pulsar подтверждена моторными испытаниями, в сертифированном центре в Германии.

Согласно проведённым испытаниям, работа на топливе Pulsar в течение 60 часов позволяет на 85% очистить детали двигателя от отложений на впускных клапанах и на 100% форсунки топливной системы.

Энергию движения могут почувствовать не только взрослые. Пока родители заправляют машину топливом, дети пробуют себя в роли настоящих гонщиков в интерактивной зоне «Pulsar» на АЗС «Роснефть». Здесь они с помощью игрового симулятора осваивают навыки вождения.

- Мы давно заправляемся на этой заправке – топливо отличное, персонал всегда вежливый и доброжелательный. Здорово, что теперь здесь появилась такая интересная и полезная локация. Отлично создан гоночный антураж. Сын в восторге. Он обожает гонки, машинки. А сегодня смог порулить, познакомиться и получить автограф от настоящего гонщика. Ну, и по-традиции, покушал свой любимый френч-дог. Обязательно вернемся сюда вновь, - поделилась впечатлениями мама Владислава Маргарита.