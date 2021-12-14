Синоптики объявили "желтый" уровень опасности в Петербурге

В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за погодных условий Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге синоптики объявили "желтый" уровень опасности вечером 14 декабря 2021 года. Такой статус объявлен в городе из-за погодных условий.

- С 19 часов 14 декабря до 07 часов 15 декабря на территории Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедно-изморозевых отложений с налипанием местами мокрого снега, - отметили в Смольном.

Добавим, что "желтый" - это второй уровень. Он означает, что погода в городе потенциальна опасна.

Водителей Петербурга просят быть внимательными, а также постараться отказаться от поездок на транспорте из-за высокого риска ДТП.

Тоже самое касается и пешеходов. Помимо того, что на улицах очень скользко, из-за оттепели с неочищенных крыш начали падать снег и ледышки. В городе уже серьезно травмированы три человека.