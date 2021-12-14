Новые партии "Спутник Лайт" и "Спутник V" поступили в Петербург

В Петербург поступили новые партии «Спутник V» и «Спутник Лайт»
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Санкт-Петербург поступили сразу два вида вакцины от коронавируса: "Спутник V" и "Спутник Лайт". Препараты доставили на склад "Фармбазы" 14 декабря 2021 года. В общей сложности - более 77 тысяч доз.
Так, "Спутник V" привезли в количестве 62,4 тысяч доз. Отдельно привезли "Спутник Лайт". 14,6 тысяч доз будут использовать для прививки иностранцев и трудовых мигрантов.
- Вакцина от коронавирусной инфекции поступает в город без перебоев. Создан большой ее запас, причем разных видов. У петербуржцев и тех, кто временно работает в нашем городе, есть все возможности сделать прививку, - отметил губернатор Александр Беглов.
Градоначальник добавил, что новогодние праздники могут пройти без ограничительных метр, если в городе не будет допущен рост заболеваний.
Сейчас в городе работают 190 пунктов вакцинации, а также 53 мобильных пункта.
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: