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Здоровье14 декабря 2021 15:14

Новые партии "Спутник Лайт" и "Спутник V" поступили в Петербург

В общей сложности привезли более 77 тысяч доз
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербург поступили новые партии «Спутник V» и «Спутник Лайт»

В Петербург поступили новые партии «Спутник V» и «Спутник Лайт»

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербург поступили сразу два вида вакцины от коронавируса: "Спутник V" и "Спутник Лайт". Препараты доставили на склад "Фармбазы" 14 декабря 2021 года. В общей сложности - более 77 тысяч доз.

Так, "Спутник V" привезли в количестве 62,4 тысяч доз. Отдельно привезли "Спутник Лайт". 14,6 тысяч доз будут использовать для прививки иностранцев и трудовых мигрантов.

- Вакцина от коронавирусной инфекции поступает в город без перебоев. Создан большой ее запас, причем разных видов. У петербуржцев и тех, кто временно работает в нашем городе, есть все возможности сделать прививку, - отметил губернатор Александр Беглов.

Градоначальник добавил, что новогодние праздники могут пройти без ограничительных метр, если в городе не будет допущен рост заболеваний.

Сейчас в городе работают 190 пунктов вакцинации, а также 53 мобильных пункта.

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