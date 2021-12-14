Беглов поручил усилить уборку в Петербурге

Беглов распорядился усилить меры по уборке Петербурга Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручит усилить меры по уборке города. Во вторник, 14 декабря 2021 года, прошло совещание на эту тему с профильными комитетами и администрациями районов.

- Жилищный комитет будет контролировать уборку внутри кварталов, фасадов, кровель жилых домов. Также инспекторам надо создать картографический сервис, на который будут нанесены эти объекты. Это позволит отслеживать ход уборки, - рассказали в Смольном.

ГАТИ И ГЖИ поручено оперативно реагировать на проблемные адреса, которые им передают из районных администраций. В свою очередь в администрациях должны установить взаимодействие с лицами, ответственными за содержание ведомственных зданий. Также они должны проводить постоянный контроль за качеством уборки.

Самое важное, что дворники должны выходить на уборку не позднее 5 часов утра.