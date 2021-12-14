Коллективный иммунитет в Петербурге достиг 70 процентов

В Петербурге продолжается кампания по вакцинации горожан от коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уровень коллективного иммунитета в Петербурге на конец первой половины декабря достиг почти 71 % - 70,6 %, если точнее. Об этом «Комсомолке» во вторник, 14 декабря, рассказал руководитель Городского центра медицинской профилактики Дмитрий Ченцов.

- Если считать по количеству тех, кто прошел полный курс вакцинации, то получается 70,6 %, - уточнил специалист. – По тем, кто получил хотя бы одну дозу прививки – 79,4 %.

До нужного уровня коллективного иммунитета мы таким образом не дотягиваем. Однако, по словам Дмитрия Ченцова, ничего страшного не происходит: недостающие проценты Петербург вполне может добрать уде в следующем году – при условии, конечно, что темпы вакцинации за новогодние праздники значительно не снизятся. И при условии, что у нас не начнет расти заболеваемость за счет нового штамма «омикрон» - об этом мы, в частности, подробно рассказывали ранее.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: