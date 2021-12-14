В «Ленэкспо» объяснили массовую госпитализацию китайцев с коронавирусом

В "Ленэкспо" разом госпитализировали 20 китайцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Петербурга заметили два десятка китайцев во временном ковидном стационаре в «Ленэкспо». Как объяснили «КП-Петербург» в пресс-службе Госпиталя для ветеранов войн, иностранцы являются студентами одного из вузов. Вышло так, что они массово заразились инфекцией, их госпитализировали большой группой, но тяжелобольных среди них нет.

- Эти студенты проживают в общежитии. В «Ленэкспо» проходят лечение люди разных национальностей, из разных регионов нашей страны, есть и иностранцы. 20 человек из Китая находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести, - отметили «Комсомолке» в Госпитале для ветеранов войн.

Добавим, что в «Ленэкспо» пока работает только пятый павильон, потому что эпидситуация позволяет обходиться малой кровью. Во временном госпитале есть 295 коек, из них 15 – реанимационные. По данным на утро, 14 декабря, в павильоне лежать 146 пациентов, только двое в отделении реанимации.

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