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Общество14 декабря 2021 16:33

Новая школа в Новом Девяткино появится в 2024 году

Об этом сообщает комитет по строительству Ленинградской области
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
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Строительство новой школы планируется начать уже в следующем году.

Строительство новой школы планируется начать уже в следующем году.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В деревне Новое Девяткино в Ленинградской области (которая давно уже не деревня – по состоянию на 2021 год там живет больше 21 000 человек) повится новая школа. Правда, придется подождать – пока что ее строительство даже не началось. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщил областной комитет по строительству.

- Школа будет рассчитана на 1 120 мест, - пояснили в ведомстве. – Работы над ней планируется организовать в рамках концессионного соглашения с застройщиком. В отбор министерства просвещения России школа будет заявлена в январе 2022 года. Окончание строительства запланировано на 2024 год.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как живут город Мурино и поселок Детскосельский, которые нехватка социальной инфраструктуры и активное жилое строительство понемногу превращают в новые бетонные гетто.