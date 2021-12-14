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Происшествия14 декабря 2021 16:33

Водитель троллейбуса избил автомобилиста на остановке в Петербурге

Мужчины не поделили место на дороге
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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Конфликт двух водителей закончился побоями и погоней

Конфликт двух водителей закончился побоями и погоней

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Нешуточные страсти разыгрались на одной из троллейбусных остановок Петербурга. Все началось с безобидной, даже благородной, идеи повезти коллегу по работе к метро, которая пришла в голову петербуржцу.

- Мужчина встал на остановке, чтобы высадить коллегу. В это время сзади подъехал троллейбус и начал ему сигналить. Тогда мужчина отъехал, но водитель троллейбуса его догнал, подрезал и вышел из общественного транспорта, - сообщил источник "КП-Петербург".

Дальше в ход пошли кулаки. Водитель ударил автомобилиста и начал пинать ногами. После этого "гроза дорог" вернулся на рабочее место и поехал дальше. Только побитый джентельмен сдаваться не собирался - поехал догонять обидчика и по дороге набрал полицию. Чем закончилась история - пока неизвестно.