Водитель троллейбуса избил автомобилиста на остановке в Петербурге

Конфликт двух водителей закончился побоями и погоней Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Нешуточные страсти разыгрались на одной из троллейбусных остановок Петербурга. Все началось с безобидной, даже благородной, идеи повезти коллегу по работе к метро, которая пришла в голову петербуржцу.

- Мужчина встал на остановке, чтобы высадить коллегу. В это время сзади подъехал троллейбус и начал ему сигналить. Тогда мужчина отъехал, но водитель троллейбуса его догнал, подрезал и вышел из общественного транспорта, - сообщил источник "КП-Петербург".

Дальше в ход пошли кулаки. Водитель ударил автомобилиста и начал пинать ногами. После этого "гроза дорог" вернулся на рабочее место и поехал дальше. Только побитый джентельмен сдаваться не собирался - поехал догонять обидчика и по дороге набрал полицию. Чем закончилась история - пока неизвестно.