Конфликт сторонников и противников "заборизации" произошел на Ленинском проспекте

Фото: Ильгиз Мурдашев

За несколько лет жители Ленинского проспекта в Петербурге уже привыкли гулять среди деревьев на зеленых островках между дорог - в окружении каменных джунглей это было для них ценно. Но в один день они такой возможности лишились.

- Скверы с дорожками огородили. Теперь приходится ходить вместе с машинами. Вообще для пешеходов место есть не везде, - жалуется местный житель Ильгиз Мурдашев.

Например, заборы появились рядом с домом на Ленинском, 97, корпус 1. И в таком же стиле - дальше вдоль проспекта.

В городской администрации "КП"-Петербург" пояснили, что эти зеленые островки не являются скверами или аллеями. Оказывается, это газон.

- Мы получали многочисленные жалобы от жителей. Все они просили сохранить указанный газон, - объяснили в комитете по благоустройству. - Заявления поступали в том числе через портал "Наш Санкт-Петербург". Мы установили забор, чтобы выполнить эти просьбы.

Конфликт сторонников и противников "заборизации" нарастает, но при этом вопрос, где теперь прогуливаться горожанам, если рядом нет сквера, - так и остался открытым.