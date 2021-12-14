Мать-курьер с ДЦП собирается лично ответить на вопросы жителей Петербурга

Молодая мать-курьер из Петербурга готовится ответить на вопросы горожан. Фото: предоставлено "КП"

Молодая мать с ДЦП, которая работает доставщиком еды в Петербурге, собирается ответить на все главные вопросы в прямом эфире. Об этом рассказала волонтер Ирина, вывезшая Ксению с малышом из квартиры маргиналов, где она жила с гражданским мужем. Напомним, после публикации «КП-Петербург» и огласки волонтеров в Сети об истории узнали в Смольном. 24-летней матери уже выделили комнату в центре Петербурга. Осталась пара бюрократических нюансов.

- Ксения переедет, как только мы соберем все справки. Мы надеемся, что это будет уже завтра, 15 декабря. В лучшем случае днем-вечером. Ксения в отличном настроении. Она выспалась, с ее слов, вчера кушала тортик. А завтра у меня в планах приготовить совместно с нашими детьми что-нибудь вкусное, - рассказала «Комсомолке» волонтер Ирина.

Ксения благодарит всех неравнодушных жителей Петербурга. Но сбор средств или вещей семье пока не нужен – надо дать время на въезд в новое жилье. Если у вас остались какие-либо вопросы после прочтения истории женщины на сайте spb.kp.ru, то милости просим в Instagram-аккаунт волонтера Ирины. Днем 15 декабря Ксения будет там в прямом эфире.