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Общество14 декабря 2021 17:38

Названы лучшие и худшие районы Петербурга по уборке снега

Сложнее всего ситуация обстоит в центре города из-за узких улиц и тротуаров
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Жилком Петербурга назвал худшие и лучшие районы города по уборке снега.

Жилком Петербурга назвал худшие и лучшие районы города по уборке снега.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Жилищном комитете Петербурга рассказали «Комсомолке», какие районы города являются лучшими по уборке снега, а какие – худшими. Оказалось, что тяжелее всего ситуация в центре. Все объяснимо – дорожникам и коммунальщикам сложно справиться с узкими улицами, тротуарами и маленькими дворами. Вот и приходится работать чаще всего руками, то есть при помощи обычных дворников с лопатами.

- Там практически везде очень плотная застройка, узкие тротуары и дворы-колодцы, – рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе Жилкома. – Много маленьких пространств, куда снегоуборочная техника попросту не может проехать.

Получше ситуация в пригородах, однако там, как выяснила «Комсомолка», острее проблема с парковочными местами. Некоторые стоянки и вовсе в сугробах, убирать которые, похоже, никто не собирается.