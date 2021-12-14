Названы лучшие и худшие районы Петербурга по уборке снега

Жилком Петербурга назвал худшие и лучшие районы города по уборке снега. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Жилищном комитете Петербурга рассказали «Комсомолке», какие районы города являются лучшими по уборке снега, а какие – худшими. Оказалось, что тяжелее всего ситуация в центре. Все объяснимо – дорожникам и коммунальщикам сложно справиться с узкими улицами, тротуарами и маленькими дворами. Вот и приходится работать чаще всего руками, то есть при помощи обычных дворников с лопатами.

- Там практически везде очень плотная застройка, узкие тротуары и дворы-колодцы, – рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе Жилкома. – Много маленьких пространств, куда снегоуборочная техника попросту не может проехать.

Получше ситуация в пригородах, однако там, как выяснила «Комсомолка», острее проблема с парковочными местами. Некоторые стоянки и вовсе в сугробах, убирать которые, похоже, никто не собирается.