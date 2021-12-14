Морозы вернутся в Петербург только к концу декабря

Морозы вернутся в Санкт-Петербург только к концу декабря 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

В конце декабря 2021 года морозы вновь вернутся в Петербург. Об этом пишет «Мойка78» со ссылкой на данные метеоцентра «Фобос». Напомним, что в городе уже несколько дней держится оттепель. Коммунальщики и дорожники не справляются с оперативной уборкой снежной каши, кроме этого уже нескольких человек госпитализировали после того, как им на голову упала наледь с крыши. Однако скоро плюсовая температура уйдет из Северной столицы.

- К концу месяца в Петербург опять придут морозы. Так, 27 декабря минимальная температура воздуха достигнет минус 15 градусов, а в новогоднюю ночь снова потеплеет от 0 до +2 градусов, - передает издание, ссылаясь на синоптиков.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов призвал горожан не забывать про вакцинацию на новогодних праздниках. Все пункты будут работать как обычно, кроме 31 декабря, а также 1 7 января.