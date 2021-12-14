Крупный пожар произошел в офисе на Петроградке

Офисное помещение загорелось в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Фото: vk.com/spb_today

Крупный пожар произошел вечером во вторник, 14 декабря, в офисе в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Спасатели МЧС выехали в 19:54 к дому №38 на улице Профессора Попова. Оказалось, что горит не только офисное помещение, но и крыша. В итоге огонь успел распространиться на 50 квадратных метров кровли. В самом офисе выгорели 20 «квадратов».

- В 20:17 пожару присвоили дополнительный ранг сложности №1-БИС. В 21:08 огонь локализовали. К ликвидации пожара привлечены 27 человек личного состава на 6 единицах техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Добавим, что пострадавших в происшествии нет. Обстоятельства происшествия установят позднее.