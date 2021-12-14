Минтранс оценил стоимость строительства ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом в 1,39 трлн рублей

В Минтрансе подсчитали стоимость проекта ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Минтрансе подсчитали, сколько денег уйдет на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Всего придется потратить не менее 1,39 трлн рублей. При этом часть средств выделят из Фонда национального благосостояния (ФНБ), это около 468 млрд рублей. Всю сумму распределят на эксплуатацию каждого из трех участков ВСМ. При этом ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин усомнился, хватит ли финансов и сил для строительства современной магистрали между двумя столицами.

- При этом въезды и выезды из Санкт-Петербурга и Москвы точно построят. Уже возводят вход в Москву (Крюково – Москва), также будет начато строительство входа в Санкт-Петербург (Обухово – Санкт-Петербург), – цитируют в ТАСС Хуснуллина.

Напомним, магистраль планировали построить к 2027 году. В Санкт-Петербурге для этого откроют новый вокзал. Вот только он не помещается в центре города, отчего могут уничтожить исторический квартал на Лиговке.