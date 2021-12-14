Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
0°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия14 декабря 2021 19:11

СК возбудил уголовное дело после гибели 3-летнего мальчика в пожаре в Петербурге

Следствие подозревает, что ребенку «причинили смерть по неосторожности»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
СК возбудил уголовное дело после гибели ребенка в пожаре на проспекте Стачек в Петербурге.

СК возбудил уголовное дело после гибели ребенка в пожаре на проспекте Стачек в Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО

СК возбудил уголовное дело после того, как в пожаре на проспекте Стачек в Петербурге погиб 3-летний ребенок. Напомним, Спасателям МЧС удалось быстро локализовать огонь, но спасти малыша не вышло. По данным следователей, мать оставила мальчика одного в квартире, без какого-либо присмотра. Но причины пожара пока неизвестны. К делу подключилась прокуратура.

- Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В данный момент следствие назначает необходимые экспертизы, а также устанавливает все обстоятельства произошедшего, - передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Следователи продолжают допрашивать мать ребенка. Пока она даже не в статусе подозреваемого. Если виновного установят, то в худшем случае ему грозит до двух лет тюрьмы.