В Ленобласти разыскивают пропавшего 11-летнего школьника

11-летний школьник пропал в деревне под Волховом в Ленобласти. Фото: "ЛизаАлерт"

В Волховском районе Ленобласти разыскивают пропавшего 11-летнего мальчика, который ушел из дома в школу, но так и не вернулся. Одет ребенок по-зимнему, но в ночь на среду, 15 декабря, в 47-м регионе похолодает до минус 4 градусов, будет мокрый снег. Родные очень беспокоятся за мальчика, они обратились не только в полицию, но и к волонтерам отряда «ЛизаАлерт». Поисковики координируются посреди ночи из всех районов области и Петербурга.

- Ребенок проживает в деревне Кисельня, что в Волховском районе Ленобласти. Приметы: рост 155 сантиметров, плотного телосложения, темные волосы, темно-зеленые глаза. Был одет в темно-зеленую куртку, темно-зеленую шапку, черные штаны и черные ботинки. С собой нес черный рюкзак, - говорится на ориентировке волонтеров.

Ориентировка на ребенка. Фото: "ЛизаАлерт"

Если вам что-нибудь известно о том, где может находиться мальчик, просьба незамедлительно позвонить по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.