Житель Петербурга убил случайного прохожего, поделившегося с ним деньгами

В Петербурге мужчина убил прохожего, который одолжил ему денег. Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Невского района Петербурга убил случайного прохожего, который поделился с ним деньгами. Суд отправил злоумышленника на 10 лет в колонию строгого режима. Все произошло ночью 25 мая 2021 года. Пьяный мужчина пошел в продуктовый магазин на Октябрьской набережной, так как сильно хотел курить. Уже у кассы он понял, что денег у него маловато. Другой посетитель магазина щедро наградил пьянчугу купюрой, чтобы долго не стоят в очереди. Но это привело к трагедии.

- Выйдя из магазина, обвиняемый предложил прохожему закурить, но тот отказался, и сказал ему неприятную фразу, отчего у них произошел конфликт. В общей сложности потерпевшего ударили по голове и телу не менее 7 раз, отчего тот упал на землю. Он скончался в больнице спустя неделю, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Добавим, что смерть избитого мужчины наступила от множественных переломов лицевых костей и основания черепа.