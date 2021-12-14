Юрист рассказал, как добиться компенсации за травму из-за гололеда или сосулек

Юрист объяснил, как петербуржцам получить компенсацию за травму из-за сосульки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Юрист Владимир Рогинкин побывал в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» на 92.0 FM и рассказал, как добиться компенсации за травму, полученную из-за гололеда или упавшей наледи. Тема актуальная для Северной столицы, ведь за пару дней в городе госпитализировали нескольких человек, попавших под сосульки, в том числе ребенка.

По словам специалиста в юридических вопросах по ЖКХ, в первую очередь пострадавшему нужно зафиксировать данную травму, то есть вызвать «скорую». Медики, в свою очередь, направляют материалы в полицию для проверки. Стражи порядка смотрят, выполняли ли свои обязанности коммунальщики.

- Если из-за травмы вы не могли работать более 21 дня, то факт падения сосульки – уголовно наказуемое преступление. Если до 21 дня, то вы можете затребовать только затраты на лечение. Или компенсацию того ущерба, который вам причинили из-за травмы – допустим, вы купили билеты в Турцию, но не полетели туда. Еще мы прибавим моральный ущерб. Сейчас суды в среднем дают 25 тысяч рублей, - рассказал в радиоэфире Владимир Рогинкин.

Бывают и случаи, когда можно не ждать полицию и начинать действовать самим.

- Надо найти лицо, кому предъявить требования в суде, – поясняет юрист. – Надо вызвать полицию при травме, чтобы составили протокол соответствующий. Полиция сможет уточнить, кому принадлежит данный участок, где все произошло. Через сайт ГИС ЖКХ можно узнать, кто управляет домом. Если это территория общего пользования, то, значит, виноват подрядчик, которого выбрала администрация.

Юрист добавляет, что в суд необходимо предоставить следующий набор документов: досудебное направление претензии лицу, что причинил ущерб, а также, собственно, исковое заявление.