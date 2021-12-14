В Ленобласти в декабре на 1,8% подорожала курица

Теперь за килограмм курятины можно отдать 175,6 рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петростат посчитал насколько подорожали продукты в Ленинградской области к декабрю 2021 года. Так по итогам последнего месяца осени, заметили рост цен на говядина на 1,4%, теперь килограмм мяса стоит 478,59 рублей. Дальше зафиксировали взлет стоимости охлажденных куриц на 1,8% до 175,6 рублей за один килограмм.

- Отдельные мясные субпродукты также выросли в цене. Куриные окорочка подорожали на 2,1% до 199,09 руб. за кило, сосиски и сардельки — на 2,4% до 424,72 руб., вареная колбаса — на 3,8% до 452,98 рублей, - отмечают в Петростате.

Есть продукты, на которые в магазинах Ленинградской области наоборот понизили цены. Среди них, например, мясо свинины. Теперь стоимость одного килограмма мяса составляет 313 рублей, цена упала на 1,2%. Нужно заметить, что именно свинина подорожала в регионе за последний года аж на 21,1%, так что покупатель не почувствует большой разницы.