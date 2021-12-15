В Санкт-Петербурге пьяная мать отделалась условным сроком по делу об утоплении младенца

В Петербурге осудили мать, чей младенец утонул в ванной. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге суд дал год лишения свободы условно горе-матери, которая оставила младенца одного в ванне во время купания, из-за чего он утонул. Напомним, громкая история произошла 8 марта 2021 года. Женщина изрядно выпила и бросила ребенка во время водных процедур. За жизнь ребенка врачи боролись почти месяц, но 3 апреля врачи констатировали смерть. Однако отец мальчика пожалел мать, стороны примирились, и суд прекратил уголовное дело в конце июля.

Правда, в декабре Санкт-Петербургский городской суд отменил прежнее постановление и отправил дело на новое рассмотрение. В этот раз женщина опять полностью признала вину.

- Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 1 месяц условно с двухлетним испытательным сроком, - уточняют в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.