Последние новости в Санкт-Петербурге на 15 декабря 2021 года: Риск заражения «омикроном» в городе и череда травм от сосулек

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 15 декабря 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 15 декабря 2021 года. Врачи предупредили жителей Северной столицы о риске уже пятой по счету волны коронавируса из-за прихода в Россию нового штамма инфекции под названием «омикрон». Медики тревожатся из-за новогодних праздников, на которых могут легко возникнуть толпы очередей в ТЦ и ресторанах. К сожалению, врачи не уверены, что план по вакцинации 400 тысяч человек удастся выполнить до Нового года. Медики советуют лишний раз не ходить в гости. А сведения об «омикроне» пока противоречивые, но штамм может нанести основной удар именно в праздники.

Молодой матери-курьеру с ДЦП быстро выделили комнату в центре Петербурга после публикации «Комсомолки» о тяжелой жизни женщины и побеге из дома гражданского мужа-тирана. Ксении и ее годовалому сыну теперь помогают не только волонтеры, но и сотрудники кризисного центра.

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 30 млн рублей Маргарите Грачевой, которой бывший муж отрубил руки. Сама жительница Северной столицы пока не знает, на что потратит деньги, потому что государство еще может обжаловать решение ЕСПЧ. Но, возможно, тысячи евро пригодились бы на содержание протеза, как считает женщина.

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