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Общество15 декабря 2021 3:05

Что произошло в ночь на 15 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге

«Комсомолка» рассказывает о ночных происшествиях в Северной столице
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Что произошло в ночь на 15 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге.

Что произошло в ночь на 15 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в ночь с 14 на 15 декабря 2021 года. В этот раз обошлось без резонансных ДТП. Но случился один крупный пожар – загорелся офис в Петроградском районе, на улице Профессора Попова. В итоге огонь уничтожил 50 «квадратов» крыши и вдвое меньше в помещении. Пострадавших в происшествии не было.

Посреди ночи СК возбудил уголовное дело после гибели трехлетнего ребенка в пожаре в одном из домов на проспекте Стачек. Статья – причинение смерти по неосторожности. По предварительной информации, мальчика оставила мать, на время вышедшая из квартиры. Причины пожара устанавливаются.