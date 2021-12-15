Мокрый снег с моросью пройдет днем 15 декабря

15 декабря в Петербурге будет слякотно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мокрый снег и мелкий дождь «порадуют» жителей Петербурга днем 15 декабря. Вместо морозов, положенных календарной зиме, на улице Северной столицы опять растечется слякоть. Водителей предупреждают о гололеде, а пешеходам лучше смотреть и под ноги и наверх – только за сутки произошло несколько случаев падения сосулек и снега на людей.

- 15 декабря ожидается облачная погода. Утром мокрый снег, днем небольшой мокрый снег, морось. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем 0…+2 градуса. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться и составит 958 мм ртутного столба, что немногим меньше нормы, - сообщает петербургский гидрометцентр.

Погода не изменится и в последующие два дня. В четверг синоптики обещают до +3 градусов и мокрый снег с дождем. В пятницу -1…+1 и тоже со снегом. На дорогах будет скользко.