Циклон «Матео» усилит оттепель в Петербурге

Снег превратится в грязную кашу, пойдет дождь. Все как мы любим. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Очередной циклон, получивший название «Матео» превратит календарную зиму в весну. В середине декабря вместо морозов усилится оттепель. В среду и четверг пойдет мокрый снег с моросью и дождями, а температура поднимется до +3 градусов.

- Оттепели в Петербурге продолжаются. Сегодня в город придет теплый сектор североатлантического циклона, названного немецкими метеорологами «Матео». В регион продолжат поступать влажные и хорошо согретые Гольфстримом воздушные массы. Температура воздуха ожидается на 3-4 градуса выше климатической нормы, - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

В результате в Петербурге будет облачно и пасмурно. Днем в городе ожидается +1…+3, а по области -2…+3 градуса. Ветер юго-западный, от слабого до умеренного. Давление будет падать, но опустится лишь немногим ниже нормы.