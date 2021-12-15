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Общество15 декабря 2021 5:26

Циклон «Матео» усилит оттепель в Петербурге

Температура поднимется до +3 градусов, пойдет дождь
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Снег превратится в грязную кашу, пойдет дождь. Все как мы любим.

Снег превратится в грязную кашу, пойдет дождь. Все как мы любим.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Очередной циклон, получивший название «Матео» превратит календарную зиму в весну. В середине декабря вместо морозов усилится оттепель. В среду и четверг пойдет мокрый снег с моросью и дождями, а температура поднимется до +3 градусов.

- Оттепели в Петербурге продолжаются. Сегодня в город придет теплый сектор североатлантического циклона, названного немецкими метеорологами «Матео». В регион продолжат поступать влажные и хорошо согретые Гольфстримом воздушные массы. Температура воздуха ожидается на 3-4 градуса выше климатической нормы, - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

В результате в Петербурге будет облачно и пасмурно. Днем в городе ожидается +1…+3, а по области -2…+3 градуса. Ветер юго-западный, от слабого до умеренного. Давление будет падать, но опустится лишь немногим ниже нормы.