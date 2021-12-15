Работа вводит в стресс 95% жителей Петербурга

95% петербуржцев испытывают стресс на работе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Практически все работающие петербуржцы находятся в стрессе, так или иначе. Причем треть опрошенных горожан испытывают напряжение от общения с коллегами или нагрузок постоянно. А счастливчиков, которые живут в свое удовольствие – всего пять процентов.

- 29% петербуржцев постоянно испытывают стресс на работе, еще 25% жалуются на частые стрессовые ситуации, 24% респондентов периодически сталкиваются со стрессом, - сообщает пресс-служба сервиса поиска работы hh.ru.

Редко «стрессуют» 17% жителей Северной столицы. И только пять процентов петербуржцев никогда не испытывают стресс на работе. Неизвестно, с чем это связано, но такой показатель – один из самых низких в России. Другими словами, Петербург подтверждает репутацию мрачного города, навевающего депрессию.

Впрочем, возможно результаты связаны со временем проведения опроса. Летом, когда вокруг солнечно и зелено, напряженных людей могло быть и меньше.