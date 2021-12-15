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Общество15 декабря 2021 7:14

Более 2 тысяч домов в Петербурге проверили на уборку снега

По итогам выписано штрафов на 17 миллионов рублей
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Жилищная инспекция выписала штрафов на 17 млн рублей после проверки уборки домов от наледи в Петербурге

Жилищная инспекция выписала штрафов на 17 млн рублей после проверки уборки домов от наледи в Петербурге

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге государственная жилищная инспекция провела проверку более 2 тысяч жилых домов на уборку снега. Выборочные проверки проходили на протяжении всего времени с начала снегопадов. Об этом в ГЖИ отчитались 15 декабря 2021 года.

- Типовые нарушения, которые мы выявляем — несвоевременная уборка снега и наледи с кровель зданий, она составляет 62 процентов от всех нарушений, остальные нарушения выявляются при уборке выходов из парадных, земельных участков, входящих в состав общего имущества МКД, - рассказали в инспекции.

При проверке инспекторы уделяют особое внимание тому, насколько хорошо чистятся от наледи и сосулек крыши домов, а также пешеходные участки.

Также инспекторы проверили деятельность управляющих компаний, ТСЖ и государственных предприятий после множества жалоб петербуржцев. В итоге было возбуждено 89 административных дел. Общая сумма штрафов превысила 17 миллионов рублей.