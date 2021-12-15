Еще 11 площадок для сбора старых покрышек откроют в Ленобласти

11 площадок по сбору старых шин откроют в Ленобласти. Фото: lenobl.ru

Еще 11 площадок по сбору автомобильных покрышек будут открыты в Ленинградской области. Они начнут работу во Всеволожском, Гатчинском, Кировском и Ломоносовском районах, а также в Сосновом Бору.

- Организация сбора покрышек будет осуществляться при содействии компании-переработчика. Предложения с адресами для размещения спецплощадок ранее собрал комитет по обращению с отходами. В числе вариантов - промзоны и территории около заправок, - сообщает пресс-служба администрации Ленобласти,

Собранные покрышки будут отправлены на переработку. Из резиновой крошки в дальнейшем делают покрытие для детских и спортивных площадок, а также ее используют в качестве добавки к асфальту при дорожном строительстве.

Отметим, что сейчас в регионе действуют несколько площадок для сбора покрышек. Кроме того, проводятся и сезонные акции. В ходе последней было собрано около 40 тонн отслуживших свое шин.