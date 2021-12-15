«Желтый» уровень опасности из-за тумана объявлен в Петербурге на вечер 15 декабря

Из-за тумана объявлен "желтый" уровень опасности. Фото: Артем КИЛЬКИН

Синоптики опять объявили «желтый» уровень погодной опасности в Петербурге. На этот раз он будет действовать с вечера 15 до утра 16 декабря. Причиной на этот раз стал не снег или гололед, а туман.

- По информации Росгидрометцентра России, с 19 часов 15 декабря до 06 часов 16 декабря на территории Санкт-Петербурга объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана с видимостью менее 500 метров, - сообщает пресс-служба городской администрации.

В первую очередь предупреждение касается водителей, которым непогода может усложнить жизнь. Учитывая, что сейчас в городе слякотно, идет дождь и мокрый снег, а на дорогах скользко из-за гололеда, то вероятность ДТП повышается в разы.